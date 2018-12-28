Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

59 dakika önce

Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karakaş, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Albay Karakaş, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", "yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" ile "spor" kategorisinde Andreas Gebert'in "Kıran Kırana" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Karakaş, yaptığı açıklamada, seçkide çok güçlü fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Fotoğrafların yaşanan olayları çok anlamlı bir şekilde yansıttığını aktaran Karakaş, "Anadolu Ajansı muhabirleri olayları ve 'o an' dediğimiz durumları çok güçlü bir şekilde fotoğraflamış. Emek veren bütün muhabirleri tebrik ederim. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:25 Kaynak: AA

Özkan Bilgin, Jandarma, Tekirdağ, Güncel
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