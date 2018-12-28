Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

48 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

Aa'nın
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.


AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Altay, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.


Altay, haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde de Burak Akbulut'un çektiği "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.

Yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" fotoğrafından çok etkilendiğini belirten Altay, yılın fotoğrafları oylamasının kurumsallaştığını ifade ederek, birbirinden güzel fotoğraflar arasında tercih yaparken zorlandığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:57 Kaynak: AA

Uğur İbrahim Altay, Konya, Altay, Güncel
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