Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yerine getiren askerler, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Aa'nın
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yerine getiren askerler, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı. .


Nöbet tutan askerler, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Nöbet tutan askerlerden Furkan Sezer, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar fotoğrafına oy verdi.

Mustafa Akın "yaşam" kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" isimli fotoğrafını, "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğrafını seçti.

Furkan Sezer, geçen yıl da oylamaya katıldığını ve her yıl birbirinde güzel fotoğraflardan oluşan bir seçki hazırlandığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:20 Kaynak: AA

Furkan Sezer, Jandarma, Tekirdağ, Anadolu Ajansı, Güncel
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