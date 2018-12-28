Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Hayri Kaynar, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Aa'nın
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Hayri Kaynar, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Başsavcı İsmail Uçar ve Yargıtay Üyesi Hayri Kaynar, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde toplam 3 fotoğraf için oy verdi.

Uçar ve Kaynar, "Haber" kategorisinde, AA foto muhabiri Özkan Bilgin'in, "Mehmetçik'ten ilk iftar", "Yaşam" kategorisinde foto muhabiri Hakan Burak Altunöz'ün "Perşembe Yaylası" ve "Spor" kategorisinde foto muhabiri Burak Akbulut'un, "Karatenin Sultanları" adlı fotoğrafı oyladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:38 Kaynak: AA

İstanbul, Anadolu Ajansı, İsmail Uçar, Kaynar, Güncel
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