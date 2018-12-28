Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
37 dakika önce
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Savaş'ı ziyaret eden AA muhabiri, ajans tarafından her yıl düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi aktardı.
Rektör Savaş, kategorileri inceledikten sonra, haber kategorisinde Issham Rimavi'nin "İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet", yaşam kategorisinde Soner Kılınç'ın "Göktaşı yağmuru", spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Oylamadaki fotoğrafların tümünün çok güçlü olduğunu belirten Savaş, karar vermekte zorlandığını söyledi.
Tüm AA çalışanlarını kutlayan Savaş, kurumun çalışmalarını yakından takip ettiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:20 Kaynak: AA
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