Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları oyladı.

Aa'nın
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları oyladı.

Yüce, yurt içi ve yurt dışında AA muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" fotoğrafları için oy kullanan Yüce, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", Hakan Burak Altınöz'ün "Perşembe Yaylası ve Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" fotoğraflarına oy verdi. Yüce'nin spor kategorisindeki tercihleri ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" ve Ali Atmaca'nın "Ata sporu" adlı fotoğrafları oldu.

Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve değerli olduğunu söyledi.


Fotoğrafları değil simgeleri seçtiğini vurgulayan Yüce, emek gösteren AA çalışanlarına tebriklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Hayatın parçalarından birer kesitler seçtik. Bu fotoğrafların çekiminde emek gösteren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten hepsi birer örnek. İçlerindeki bir fotoğraf, askerlerin nöbetteyken iftar yapması, bunu sadece fotoğraf olarak görmemek lazım. Hayatın ta kendisi. Diğeri yine hayatın içinden olan bir kare. Evi yanarken hiçbir eşyasını almayıp bir canlıyı, kedisini kurtarması, bunun tarifi olmaz. O vatandaşımızı ve fotoğrafı çeken arkadaşımızı tebrik ediyorum. Malazgirt'de canlandırılan olayı bize aksettiren arkadaşımızı kutluyorum. Biz sokakta yürürken zorlanıyoruz, atın üzerinde akrobatik hareketleri yapması küçümsenecek bir olay değil. En çok da içimi sızlatan ancak bir mücadelenin anlatıldığı fotoğraf var. Hangi şartlarda olursa olsun, mücadelenin devam ettiğini görüyoruz. Ayakları yok, silahı yok, imkanı yok tek bir şeyi var sapanı. Sapanıyla düşmana karşı mücadele etme ruhunu tebrik ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:15 Kaynak: AA

Perşembe Yaylası, Ekrem Yüce, Sakarya, Anadolu Ajansı, Güncel
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