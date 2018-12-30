Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

2 saat önce

Türkiye'nin en kısa boylu kadını olan 72,6 santimetre boyundaki Elif Kocaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği kareler için oy kullandı.

Aa'nın
Türkiye'nin en kısa boylu kadını olan 72,6 santimetre boyundaki Elif Kocaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği kareler için oy kullandı.


Kocaman, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflarını inceleyerek beğendiği fotoğraflara oy verdi.


"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" başlıklı fotoğrafına oy veren Kocaman, "Yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata Sporu" adlı fotoğrafını tercih etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:22 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Türkiye, Güncel
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