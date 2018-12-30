Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

37 dakika önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden bin 850 rakımlı Ilgaz Dağı'nda, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylandı.

Aa'nın
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden bin 850 rakımlı Ilgaz Dağı'nda, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylandı.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz'da hafta sonu tatilini değerlendiren kayakseverler ve otel görevlileri oylamaya katıldı.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Akkaya, haber kategorisinde Khaled Akasha'nın " Suriye'nin Çocukları", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok beğendiğini söyleyen Akkaya, "Yaşlı bir adamın kediye sarılması, onu koruma altına alması, yeryüzündeki cennet bence. Fotoğraflarla genel olarak halka mesaj gönderecek olumlu kareler yakalanmış. Herkesi tebrik ederim." diye konuştu.

Ilgaz Dağı'nda kayak yapan Cenan Mertol da haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil Altına Koştu" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Farklı kategorilerde renkli fotoğrafların olduğuna işaret eden Mertol, "Kendime göre en iyilerini seçmeye çalıştım. Hepsi birbirinden güzel." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:32 Kaynak: AA

Türkiye, Ilgaz Dağı, Ilgaz, Güncel
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