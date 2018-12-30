Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

Modern pentatlon branşında Türkiye'yi olimpiyatlarda ilk kez temsil eden dünya rekortmeni milli sporcu İlke Özyüksel, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Modern pentatlon branşında Türkiye'yi olimpiyatlarda ilk kez temsil eden dünya rekortmeni milli sporcu İlke Özyüksel, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İlke Özyüksel, AA foto muhabirlerinin çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin" başlıklı fotoğrafına oy veren İlke, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Abdülhamit Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" kareleri için oyunu kullandı.

Abdülhamit Hoşbaş'ın spor kategorisindeki "Ramil altına koştu" isimli eserinden çok etkilendiğini belirten İlke Özyüksel, "Çalışmanın, hırsın ve sonunda da başarının yansımasını Ramil'in yüzünde görebiliyoruz. Her sporcu o an için çalışıyor, gayret ediyor ve yaşıyor. Ramil başardı. Fotoğraf da o anı sabitlemiş." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:19 Kaynak: AA

İlhami Çetin, Türkiye, Güncel
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