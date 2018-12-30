Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin 95 yıllık eskrim tarihinde yıldız kızlar kılıç kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Deniz Selin Ünlüdağ, AA foto muhabirlerinin çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" başlıklı fotoğrafına oy veren milli sporcu, yaşam kategorisinde, Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları", spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğrafları için oyunu kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:39 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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