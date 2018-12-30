Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
1 saat önce
Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Türkiye
'nin 95 yıllık eskrim tarihinde yıldız kızlar kılıç kategorisinde ilk Avrupa
şampiyonluğunu kazanan Deniz Selin Ünlüdağ, AA foto muhabirlerinin çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" başlıklı fotoğrafına oy veren milli sporcu, yaşam kategorisinde, Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları", spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğrafları için oyunu kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:39 Kaynak: AA
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