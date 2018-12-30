Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

31 dakika önce

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Güneş, her yıl düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması öncesi haber, yaşam ve spor kategorilerinde ki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe "engel" yok" yaşam kategorisinde Soner Kılınç'ın "Göktaşı yağmuru", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Oylamadaki fotoğrafların tümünün çok güçlü olduğunu belirten Güneş, oylamada memleketi Uşak'ın Eşme ilçesinden çekilen "Göktaşı yağmuru" isimli fotoğrafı görmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:53 Kaynak: AA

İsmail Güneş, Milletvekili, Uşak, Güncel
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