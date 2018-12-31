Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Polat, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.



Haber kategorisinde oyunu Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Polat, Güneydoğu Anadolu'daki doğa şartlarının fotoğraf ile gözler önüne serildiğini ve Türk askerinin bütün zorluklara rağmen dini değerlerinden uzak kalmadığını gösterdiğini belirtti.



Yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" fotoğrafına oy veren Polat, bu kategoride Allah'ın kudretini aktaran görüntülerin yer aldığına işaret ederek, "Bu fotoğraf bize şunu anlatıyor, Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri doğru, merhametli kullanırsak, o hayvanlar da bize o kadar faydalı olabiliyor." ifadelerini kullandı.



Polat, spor kategorisinde ise tercihini Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğrafından yana kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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