Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

11 dakika önce

Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.

Aa'nın
Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Dağdeviren, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

İl Emniyet Müdürü Dağdeviren, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Perşembe Yaylası", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Dağdeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'ın çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Fotoğrafların hepsinin ayrı bir değer taşıdığını vurgulayan Dağdeviren, "Ancak askerlerimizin iftar fotoğrafları beni çok etkiledi. Güvenlik güçlerimiz her şartta bu ülke için hizmet etmeye hazır durumda. Bunun fotoğraflara yansıması çok etkileyici olmuş. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Gelecek yıl da daha güzel çalışmalar ortaya çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

Dağdeviren, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve takdirle karşıladığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:45 Kaynak: AA

Özkan Bilgin, Perşembe Yaylası, Sinop, Güncel
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