Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yarışmadaki fotoğraflar hakkında bilgi alan Koç, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Koç, haber kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Direnişe Engel Yok" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" başlıklı fotoğrafını tercih eden Koç, spor kategorisinde ise Berk Özkan'ın "Çizgide Müdahale" karesine oy verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:56 Kaynak: AA

Dönüşüm, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu

Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı Reza Zarrab'ın Yanına Giden Ebru Gündeş, Son Haliyle Şaşırttı: Hamile mi?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:26:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]