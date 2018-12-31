Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Yarışmadaki fotoğraflar hakkında bilgi alan Koç, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



Koç, haber kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Direnişe Engel Yok" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.



Yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" başlıklı fotoğrafını tercih eden Koç, spor kategorisinde ise Berk Özkan'ın "Çizgide Müdahale" karesine oy verdi.

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