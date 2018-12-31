Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

29 dakika önce

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çam, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları AK Parti Genel Merkezi'nde tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" ve Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk bayrağı" isimli fotoğraflarını seçen Çam, "Kaşıkçı cinayeti" isimli fotoğrafın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Çam, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ile Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" ve Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" fotoğrafları için oy kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı Temizlikçi Kadın Boş Çikolata Kutusunu Aldığı İçin 16 Yıldır Çalıştığı Kurumdan Tazminatsız Kovuldu

Çıkarıldığı Mahkemece Serbest Bırakılan DEAŞ'lı Ayşenur İnci, Başsavcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı Sadece Kadınları Kabul Eden Okul, Kapılarını Cinsiyet Değiştirenlere de Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:10:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]