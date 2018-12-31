Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özkan, "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçkideki AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğrafı seçen Özkan, spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları"na oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Özellikle 15 Temmuz hainlere karşı milletçe verdiğimiz mücadelede de artık duruşumuzun önemli olduğu ve bunun da milli ve yerli bir duruş olması gerektiği ortaya çıktı. Bunu basında da düşündüğümüz zaman benim aklıma hep Anadolu Ajansı gelir. Bir haber duyduğumda Anadolu Ajansı ile sanki teyit etmek isterim. Diğer haber kaynaklarına göre, bir adım daha bu anlamda önde. Bendeki yansıması bu. Gerçekten güzel yayıncılık yapıyor. Özellikle Güneydoğu'da ve Suriye'de çatışma ortamı oluyor. Oralarda haber almak ve vermek kolay değil. Canları pahasına haber ulaştırmak için adeta cepheden cepheye gidiyorlar. Ben bu özverili çalışmalarından dolayı başta Anadolu Ajansı Genel Müdürüne ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:41 Kaynak: AA

İlhami Çetin, Burak Akbulut, Anadolu Ajansı, Niğde, Güncel
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