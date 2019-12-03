Son Dakika Haberleri: AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
Son Dakika Kültür Sanat AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

7 saat önce

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Makamında AA muhabir ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, fotoğraf seçmekte zorlandı.

Ömer Yahşi, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların tamamını çok başarılı bulduğunu ifade eden Yahşi, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan ise tüm fotoğrafları inceledikten sonra haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy kullandı.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Balkan, AA çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, Ömer Yahşi, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vefakar köpek 6 aydır sahibinin çıkmasını bekliyor
Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı İmamoğlu, İzmir'den ulaşımcı transfer etti Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:46:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]