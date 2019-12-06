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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

6 saat önce

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emre Aslan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emre Aslan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğrafları inceleyen Aslan, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Aslan, güçlü içerik ve estetiğe sahip fotoğraflarla hazırlanan seçkinin çok etkileyici olduğunu söyledi.

AA'nın sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda küresel anlamda da insan kaynağına yaptığı yatırımlarla öncü bir kuruluş haline geldiğini belirten Aslan, "Bir okul niteliği taşıyan AA, gerçekleştirdiği 'Yılın Fotoğrafları' oylaması gibi etkinliklerle de dünya çapında bir otorite olmayı başarmıştır." dedi.

Gümüşhane Üniversitesi, Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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