Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Tuğba Adıgüzel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

"Yılın Fotoğrafları" hakkında bilgi alan Adıgüzel, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi Yavrusu" fotoğrafını oylayan Adıgüzel, sporda da Ayhan İşcen'nin "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Başhekim Tuğba Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin çok güzel çekildiğini söyledi.

Oylama yaparken fotoğrafları tek tek incelediğini ifade eden Adıgüzel, " Bu yarışma bütün muhabirlerimize örnek olacak bir çalışma, Emeği geçen tüm muhabirlerin eline sağlık." dedi.