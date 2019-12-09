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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

6 saat önce

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Aslan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde seçimini yaptı.

Aslan, haberde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşamda Ali İhsan Öztürk'ün " Çukurca'da çeltik tarlası", sporda ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen de haberde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", sporda ise Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı karelerini seçti.

Rektör Aslan, üç kategoride de çok güzel fotoğrafların bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf seçmekte çok zorlandığını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Haber kategorisinde bir rektör, bir bilim insanı olarak, geçmişimizle bugünü geleceğe bağlayan bir fotoğraf olmasından dolayı 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' ilgimi çekti. Yaşamda ise emeğinin gücünü, 400 yıllık geleneği bugüne taşımış olan köylümüzün resmi beni çok etkiledi. Sporda, kadim geleneğimiz at biniciliğinin Çıldır Gölü'nde gösterisi var. Bunu hem vatandaşlarımıza gösterebilme hem de dünyaya tanıtabilme açısından fotoğrafın çok güzel olduğunu düşünüyorum."

Uğur Özmen, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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