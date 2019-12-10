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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

6 saat önce

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Arıcan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.


Arıcan, "haber" kategorisinde, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırdığı Tel Halaf bölgesinde bir çocuğa şeker ikram ettiği sırada Behçet Alkan tarafından çekilen "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını beğenen Arıcan, "spor" kategorisinde ise oyunu, Mustafa Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında verdiği asker selamının bulunduğu "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Arıcan, 100 yıllık tarihiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en köklü ve güvenilir haber ajanslarının başında gelen Anadolu Ajansı'nın şahsında, tüm basın emekçilerini ve yöneticilerini kutladı.

Çekilen tüm fotoğrafların çok insani olduğunu ve güzel kareler yakalandığını belirten Arıcan, emeği geçenlere tebriklerini iletti.

Borsa İstanbul, Anadolu Ajansı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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