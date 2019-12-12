AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA menajeri Nalan Ural, antrenör Marco Aurelio Motta ve kaptan Yeon-Koung Kim, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

AA'nın

Eczacıbaşı VitrA menajeri Nalan Ural, antrenör Marco Aurelio Motta ve kaptan Yeon-Koung Kim, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

Nalan Ural, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırının hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Motta ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun " Kapadokya'da balon keyfi" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafları tercih etti.

Takım kaptanı Yeon-Koung Kim de haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşamda Özkan Bilgin'in "Süper Ay" ve spor kategorisinde İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" ile Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğraflar için oy kullandı.

Eczacıbaşı Topluluğu, Marco Aurelio Motta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi
Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı

Son Dakika Haberleri
17:12 Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
17:12 Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kapan, yılın fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
17:12 Gaziantep deniz su'nun ameliyatta ölümünde ihmal iddiası-1 - Son Dakika
17:12 Tezgahı çalınan engelli simitçiye, yardım eli - Son Dakika
17:12 Aziziye Belediyesinde halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:14:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]