AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

6 saat önce

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA'nın

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.


AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Karaaslan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Debgici, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflardan yana oyunu kullandı.

Ömer Oruç Bilal Debgici, Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek, orada bir sanatçının, bir ustanın deklanşörünün izlerinin bulunduğunu belirtti.

Kendisinin de ara ara amatörce de olsa fotoğraf çektiğini, bu nedenle incelediği fotoğrafların ne tür özverilerle çekildiğini bildiğini ifade eden Debgici, Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını izlerken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya da Allah'tan rahmet diledi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde çekilmiş fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getiren Debgici, "İnşallah 2019 yılının fotoğrafı da en güzel şekilde halkımızın tercihi ne yönde olursa o şekilde çıkacak. Bu bir sanatın ötesinde kültür faaliyeti ve geleceğimizi yansıtacak bir şey. Bu fotoğrafları çekerek insanların beğenisine sunun ve oradan bir mana çıkarılmasına vesile olan tüm foto muhabiri kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Anadolu Ajansına da başarılar diliyorum."

Kahramanmaraş, Ömer Oruç, AK Parti, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsmail Günaçar'ın İstiklal Marşı'nı okumadığı anların videosu sosyal medyaya düştü
Bülent Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin ilk açıklama Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek partisiyle ilgili ilk anket değerlendirmeleri geldi AK Parti'de 3 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
23:00 Iraklı göstericiler "Humeyni Caddesi"nin tabelasını indirdi - Son Dakika
23:00 Almanya'da "İnsan ve Mekan" fotoğraf sergisi - Son Dakika
22:55 Bu yıl 537 bin 424 yavru kaplumbağa denizle buluştu - Son Dakika
22:51 Türkmen lideri Salihi: "Gösteriler barışçıl olmaya devam etmeli" - Son Dakika
22:49 Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 23:01:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]