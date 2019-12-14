AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.



AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Karaaslan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Debgici, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflardan yana oyunu kullandı.

Ömer Oruç Bilal Debgici, Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek, orada bir sanatçının, bir ustanın deklanşörünün izlerinin bulunduğunu belirtti.

Kendisinin de ara ara amatörce de olsa fotoğraf çektiğini, bu nedenle incelediği fotoğrafların ne tür özverilerle çekildiğini bildiğini ifade eden Debgici, Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını izlerken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya da Allah'tan rahmet diledi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde çekilmiş fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getiren Debgici, "İnşallah 2019 yılının fotoğrafı da en güzel şekilde halkımızın tercihi ne yönde olursa o şekilde çıkacak. Bu bir sanatın ötesinde kültür faaliyeti ve geleceğimizi yansıtacak bir şey. Bu fotoğrafları çekerek insanların beğenisine sunun ve oradan bir mana çıkarılmasına vesile olan tüm foto muhabiri kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Anadolu Ajansına da başarılar diliyorum."