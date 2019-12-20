Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun İl Müdürü Volkan Toptaş, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Mustafa Bayraktar, Türk Telekom Bölge Müdürü Baki Günay ve Türk Telekom Bölge Müdürlüğü Enerji ve Soğutma Sistemleri Müdürü Mehmet Emre Temür, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret eden Toptaş, Bayraktar, Günay ve Temür, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, beğendikleri fotoğraflar için oy kullandı.

Toptaş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Bayraktar da haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını tercih etti.

Günay ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde I·sa Terli'nin " İstanbul'un incisi", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy kullandı.

Temür de haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı" spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.