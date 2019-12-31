Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Geylani, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Başkan Geylani, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Her fotoğrafın anlamı olduğunu dile getiren Geylani, "Oylamaya katıldık, bütün fotoğraflar birbirinden güzel ve değerli. Tüm muhabir arkadaşlarımızın ellerine sağlık." diye konuştu.

Vanlı girişimci Oktay Gökyer, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında bilgi alan Gökyer, 2019'a damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı", spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

Gökyer, fotoğraf seçiminde zorlandığını ifade ederek, "Her fotoğrafın ayrı bir anlamı var. Anadolu Ajansı foto muhabirlerini bu güzel fotoğraflar için kutluyorum. Gurur verici fotoğraflar var. Çekenlerin ellerine sağlık." dedi.