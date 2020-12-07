AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Keskin ve Şenses, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğrafına oy veren Keskin, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafı için oy kullandı.

Emniyet Müdürü Şenses de yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğraflarını tercih etti.