AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
30.12.2020 09:29
Kırklareli İş-Kur Müdürü Aytaç Babalıoğullu ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kırklareli İş-Kur Müdürü Aytaç Babalıoğullu ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Babalıoğullu, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde de Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarını seçti.
Ilık ise haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" fotoğraflarını oyladı.
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