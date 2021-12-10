AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Keleş, Giresunspor Tesisleri'nde AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı" başlıklı fotoğrafını seçen Keleş, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" adlı fotoğrafına oy verdi.

Hakan Keleş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Fotoğrafların her birinin ayrı bir değere sahip olduğunu belirten Keleş, AA'nın büyük emek ve gayretle yurt içi ve yurt dışında görev yapan muhabir ve çalışanlarına başarılar diledi.