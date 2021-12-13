Üye Girişi
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

13.12.2021 10:36

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Busenaz, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen milli sporcu, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Johannes P. Christo'nun "Hayvanların can dostu" adlı fotoğrafını seçen Busenaz Sürmeneli, spor kategorisinde ise tercihini Ali Atmaca'nın çektiği ve milli güreşçi Yasemin Adar'ın Tokyo 2020'deki mücadelesinin yer aldığı "Bırakmam" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat, Tokyo, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi 11:07 Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi
2001 model Tofaş'ı 11:03 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar 10:58 Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar Sözleşmeli er, takip ettiği kadın polisi yere yatırıp defalarca kez bıçakladı! 10:54 Sözleşmeli er, takip ettiği kadın polisi yere yatırıp defalarca kez bıçakladı! 10:47 "Eski sevgilim bile bu kadar hızlı değer kaybetmemişti!" Sosyal medyadan dolar tepkileri Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Milyonların gözü asgari ücret zammında! 09:26 Milyonların gözü asgari ücret zammında! Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu 08:18 Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu

Son Dakika Haberleri
11:07 PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler
11:07 Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi
11:02 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı
10:59 ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak!
10:57 Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar
10:46 "Eski sevgilim bile bu kadar hızlı değer kaybetmemişti!" Sosyal medyadan dolar tepkileri
10:45 Aşılar, Türkiye'de görülen Omicron varyantına karşı etkili mi? İsrail'den can sıkıcı araştırma
10:43 Öğrenciler dikkat! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak
10:40 Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!
10:33 İddia: Türkücü Ferhat Güzel, kendisini döven sevgilisinden kaçarak karakola sığındı!
PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler         
11:08
Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere! Maaşlara düzenleme geliyor Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere! Maaşlara düzenleme geliyor         
11:04
ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak! ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak!         
10:59
Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmüyor Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmüyor         
10:54
Arkadaşının "Tek elle tutunca bir şey olmaz" sözüne inandı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Arkadaşının "Tek elle tutunca bir şey olmaz" sözüne inandı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
10:51
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı         
09:40
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu         
08:17
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem         
08:10
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 11:12:27. #1.12#
SON DAKİKA: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement