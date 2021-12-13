Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Busenaz, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen milli sporcu, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Johannes P. Christo'nun "Hayvanların can dostu" adlı fotoğrafını seçen Busenaz Sürmeneli, spor kategorisinde ise tercihini Ali Atmaca'nın çektiği ve milli güreşçi Yasemin Adar'ın Tokyo 2020'deki mücadelesinin yer aldığı "Bırakmam" isimli fotoğraftan yana kullandı.