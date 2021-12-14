AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Oto, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş" başlıklı fotoğrafına oy veren Oto, yaşam kategorisinde ise Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne" fotoğrafını seçti.

Oto, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.