AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Müftüoğlu haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer tercih yaptı.

Haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" fotoğrafını seçen Müftüoğlu, yaşam kategorisinde de İsmail Kaplan'ın "Doğanın renkleri" fotoğrafına oy verdi.

Müftüoğlu, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Renkli açılış" başlıklı fotoğrafını seçti.