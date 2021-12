AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Başkan Huysuz, spor, haber ve yaşam kategorilerinde birer tercih yaptı.

Öncelikle bir sporcu olarak spor kategorisindeki fotoğrafları incelediğini belirten Sezer Huysuz, spordaki tercihini Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki fotoğraf karesinden yana kullandı.

Başkan Huysuz, haber kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki köylere düzenlediği hava saldırılarında 3 sivilin yaralanması ve yaralanan çocukların bölgedeki hastaneye nakledilerek tedavi edilmesini anlatan fotoğrafı oyladı.

Huysuz, yaşam kategorisinde de İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" başlıklı İstanbul'da ay ve Çamlıca Camisi ile Galata Kulesi'nin oluşturduğu fotoğrafı tercih etti.