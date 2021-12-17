AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Ertürk, haber, yaşam ve spor kategorilerinde tercihte bulundu.
Ertürk, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.
Yaşam kategorisinde "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafını seçen Ertürk, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğrafına oy verdi.
Kaynak: AA
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