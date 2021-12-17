Mahir öğretmen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Mahir öğretmenin kukla ile ders anlatması
Mahir öğretmenin öğrencileriyle fotoğrafları oylaması - Mahir öğretmen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde sınıf öğretmeni Mahir Çuğu, öğrencileriyle birlikte AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Öğrencilerinin derse ilgisini artırmak ve anlattıklarının akılda kalması için palyaço makyajı yapıp öğretici çocuk şarkıları eşliğinde dersi anlatan Mahir Çuğu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Çuğu, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" isimli fotoğraflarını oyladı.
Kaynak: AA
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