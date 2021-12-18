AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Çelen, haber, yaşam ve spor kategorilerinde tercihlerini yaptı.
Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafını seçen Çelen, yaşam kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Arı kuşlarının beslenme zamanı" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.
Çelen, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Kaynak: AA
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