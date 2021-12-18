Üye Girişi
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

18.12.2021 15:34
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Malatya'da kayısı satıcıları, Kahramanmaraş'ta ise AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Çağlayancerit Kaymakamı Talha Battal ve Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya'da kayısı satıcıları, Kahramanmaraş'ta ise AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Çağlayancerit Kaymakamı Talha Battal ve Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen kayısı satıcıları, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Furkan Tercan, tercihini haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşamda Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Renkli açılış" fotoğrafından yana kullandı.

Emrah Öztürk ise haberde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşamda Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali", sporda Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarını oyladı.

Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Görgel, haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karelerini seçti.

Kaymakam Battal da haberde Mostafa Alkharauf'un "Kudüslü acılı anne", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" fotoğrafları için oyunu kullandı.

Belediye Başkanı Yılmazcan ise haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını oyladı.

Kahramanmaraş, AK Parti, Malatya, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:33 Karşınızda dedektif Eda Ece! Ünlüler geçidine dönüşecek!
15:21 Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta
15:20 Zamanlaması manidar buluşma! Rıdvan Dilmen ve Mesut Özil'den sürpriz görüntü
15:19 Valilik Gelecek Partisi'nin anons isteğine izin vermedi! İkinci kuruluş yıldönümü etkinliklerine hazırlanıyorlar
15:06 İtiraflarını gazetede paylaşan koca, karısına yakalandı!
14:57 En sonunda belli oldu! Vitor Pereira Beşiktaş maçından sonra Türkiye'den ayrılıyor
14:42 Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı
14:39 Şili halkı diktatör Pinochet'in eşinin ölümünü sokaklarda kutladı
14:27 Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı
14:26 TÜSİAD'dan hükümete çağrı: İş dünyası ve vatandaş zarar görüyor, iktisat bilimine dönün
Karşınızda dedektif Eda Ece! Ünlüler geçidine dönüşecek! Karşınızda dedektif Eda Ece! Ünlüler geçidine dönüşecek!         
15:34
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Zamanlaması manidar buluşma! Rıdvan Dilmen ve Mesut Özil'den sürpriz görüntü Zamanlaması manidar buluşma! Rıdvan Dilmen ve Mesut Özil'den sürpriz görüntü         
15:20
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti         
12:43
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk         
16:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 15:41:40. #1.12#
SON DAKİKA: AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement