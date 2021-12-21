Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akın, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber, spor ve yaşam kategorilerinde oyunu kullandı.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" ve yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne" fotoğraflarını seçen Akın, spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Akın, AA'nın dünyanın dört bir yanında haberleri en sağlıklı şekilde vatandaşlara duyurduğunu söyledi.

Güvenli haber almanın önemine değinen Akın, "Ben okuduğum her haberin AA'da nasıl yayınlandığına bakarım. İnsanlarımız zaman zaman yanlış haberlerle yönlendirebiliyor. Ülkemizde bu açığı AA ciddi manada dolduruyor." diye konuştu.

Akın, oylamada birbirinden güzel karelerin bulunduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını sözlerine ekledi.