GAZİANTEP - Baklava ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Gaziantep'te baklava ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kentteki baklava ustaları oylama öncesi AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.
Baklava ustalarından Ufuk Sağluge, haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesine oy verdi.
Ustalardan Ümit Karakoç, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları", yaşamda Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", sporda ise Burak Akbulut'un "Devre arası sohbet" başlıklı karesini oyladı.
Baklava ustalarından İsmail Can Gözlügöl ise haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşamda Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesine oy verdi.
Kaynak: AA
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