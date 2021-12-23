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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

23.12.2021 10:05

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Yardımcı, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı. Servet Yardımcı, fotoğrafları çok beğendiğini ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Yardımcı, haber dalında Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafını seçen Yardımcı, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Renkli açılış" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Son Dakika


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