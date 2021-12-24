Milli masa tenisçiler Abdullah ile kardeşi Ali Öztürk "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Milli masa tenisçiler Abdullah ile kardeşi Ali Öztürk Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Öztürk kardeşler, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü tarafından olimpiyat oyunlarının açılış seremonisinde çekilen "Renkli açılış" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde "Yorgun kahramanlar" adlı fotoğrafı seçen Öztürk, yaşam kategorisinde ise "Ailenin minik üyesi" isimli fotoğraftan yana oy kullandı.

Kardeşi Ali Öztürk de spor kategorisinde "Renkli açılış" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Haber kategorisinde "Yorgun kahramanlar" adlı fotoğrafı seçen Ali Öztürk, yaşam kategorisinde ise " İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Abdullah Öztürk, AA foto muhabirlerini tebrik ederek, "Çok keyif alarak oylamayı yaptık. Kazananları şimdiden tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı biz sporcular için çok değerli. Spora ilk başladığımız yıllarda da yanımızdaydı. Anadolu Ajansını her zaman yanımızda görmekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.