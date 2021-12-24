Üye Girişi
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

24.12.2021 14:33
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Turgut Yağmur ve itfaiye erleri, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kozan ile Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Turgut Yağmur ve itfaiye erleri, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kozan ile Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yağmur, haber kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşamda Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarını seçti.

Yağmur, fotoğrafların hepsinin anlamlı ve güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

İtfaiye erleri Özal Işık ve Yusuf Çevik ise haberde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" karelerine oy kullandı.

Yozgat

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Kozan da haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yorlar", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkat elleri" ve spor kategorisinde "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Birbirinden güzel fotoğrafların bulunduğunu dile getiren Kozan, "İlgimizi daha çok sağlık alanındaki fotoğraflar çekti. O anları tekrar bize yaşattı. Süreç devam ediyor ama en azından hassasiyet açısından sağlık çalışanlarımızın özverisini gösteren fotoğraflar için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kişi de haberde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Kişi, "İnsanlık arşivine ciddi katkılar sağlayan kareler. Güzel bir çalışma, biz de bu anlamda katkı sağladıysak ne mutlu. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum, inşallah bu çalışmalar devam eder." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Şehir Hastanesi, İtfaiye, Yozgat, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Son Dakika


Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı         
14:34
Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun         
14:29
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20

Son Dakika Haberleri
14:33 Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı
14:28 Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun
14:25 Kur korumalı mevduatta kur düşerse, farkı hesap sahibi ödeyecek
14:19 4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada
14:11 Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören
13:53 Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı
13:52 İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı
13:46 Bakan Muş'tan 81 ilde marketlere fahiş fiyat denetimi
13:45 Kılıçdaroğlu: Bankada 13 bin eurom var, özellikle Türk lirasına çevirmedim, Erdoğan görsün diye
13:44 Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 14:43:40. #1.12#
SON DAKİKA: AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement