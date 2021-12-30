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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

30.12.2021 21:52

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sayan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" fotoğrafını seçen Sayan, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali" spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" karesine oy verdi.

Belediye Başkanı Sayan, oylama sonrası yaptığı açıklamada, fotoğraf karelerinin birbirinden güzel olduğunu ve oy verirken çok zorlandığını dile getirdi.

Anadolu Ajansının çok güzel işler yaptığını belirten Sayan, şöyle konuştu:

"Çok güzel fotoğraflar var. İnsanın içini acıtan çok kötü manzaralar var ama bunları deklanşöre basıp fotoğraf haline getirmek bir maharet ister. Gerçekten AA ve çalışanları bu konuda çok uzmandırlar. Yıllardır da bu işi başarıyla götürüyorlar. Anadolu Ajansı dünyada sayılı bir ajanstır. Bir Türk vatandaşı olarak Anadolu Ajansı ile gurur duyuyorum."

Ardahan

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız da haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" isimli fotoğrafını tercih etti.

Açıkyıldız, her yıl geleneksel hale gelen fotoğrafların çok beğeni aldığını ifade ederek, "Aslında fotoğraflar birbirinden anlamlı ve güzel. Geçmişte yaşanan olaylara ilişkin yeniden hafızamızı tazeleme şansını sunuyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

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Ardahan Merkez, Anadolu Ajansı, Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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