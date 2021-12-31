AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Şırnak'ta sivil toplum kuruluş temcilcileri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyük Türkiye-Vizyon 2071 Fikir Gençlik ve Diriliş Platformlarını Destekleme Derneği Başkanı Adem Çakmakçı, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Her bir fotoğrafı özenle seçtiğini ifade eden Çakmakçı, seçim yapmakta zorluk çektiğini söyledi.

Çakmakçı, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", sporda Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafını seçti.

Silopi Yükselen Gençlik Derneği Başkanı Fırat Haşimoğlu da haberde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraf için oy kullandı.

Şırnak Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Zeynep Ataman ise haberde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", sporda Sefa Karacan'ın "Renklerin dansı" fotoğrafını tercih etti.