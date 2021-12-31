AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vidinlioğlu ve Topal, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Vidinlioğlu, haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", yaşam kategorisinde ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti "Atmaca" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok beğendiğini belirten Vidinlioğlu, Anadolu Ajansını tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" ve Tayfun Coşkun'un "Baskın" fotoğraflarını oyladı.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali" fotoğrafını tercih eden Topal, spor kategorisinde ise oyunu Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafların çok etkileyici ve anlamlı olduğunu dile getiren Topal, "Anadolu Ajansımızın düzenlediği geleneksel 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında tarifsiz duyguları aynı anda yaşatan fotoğraf kareleri arasından seçim yapmak gerçekten zordu. Fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabir arkadaşları tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Suluova Belediye Başkanı Üçok

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Üçok, haber kategorisinde Mustafa Hossana'nın Filistinli kadının enkaz arasında sağlam kalan küvette torunlarını yıkadığı, "Harabeler içinde yaşam" başlıklı fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın, Kars'ta bir grup gönüllünün Kurban Bayramı'nda çocuklara oyuncak dağıtımı sırasında aralarına karışan ve oyuncak isteyen 75 yaşındaki Nadime Demirbaş'ın hediye edilen oyuncak ayıya sarılmasını gösteren "Mutluluk gözyaşları" adlı fotoğrafı tercih eden Üçok, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin çok başarılı olduğunu vurgulayan Üçok, "Bir kareye hayatın nasıl sığabileceğini gördük. Gönlümüzden geçene de oyumuzu verdik. Çok başarılı fotoğraflar var. Ülkemizin ve milletimizin gurur kaynağı Anadolu Ajansını bu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.