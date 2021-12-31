AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karişit, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" başlıklı fotoğrafını seçen Karişit, yaşamda Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", sporda da Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Karişit, AA'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın fotoğraflarında sadece Türkiye'den değil dünyanın farklı yerlerinden insanlara ve yaşama dair birbirinden güzel ve anlamlı fotoğrafların yer aldığını belirtti.

Bu imkanı kendilerine sunduğu için AA'nın tüm çalışanlarını tebrik eden Karişit, şöyle devam etti:

"Seçtiğim fotoğraflarda yaşam koşulları ne kadar zor olursa olsun ya da koşullar ne olursa olsun mücadele azmini yitirmeden yaşama sarılmayı, kanaatkarlığı ya da başarıyı simgelediği görüyorum. Her üç kategoride bu temalı fotoğraflara oy verdim. Dolayısıyla hayat şartları ne kadar zor olursa olsun bizim hayattaki mücadele azmini yitirmememiz ve her koşulda şükretmemiz gerektiğini simgeliyor. Bu nedenle bu fotoğraflara oy vermeyi uygun buldum."

Karişit, acısıyla tatlısıyla 2021 yılını geride bırakırken 2022 yılının savaşlardan, afetlerden ve acılardan uzak güzel bir yıl olmasını dileyerek, "Böylelikle AA'nın gelecek yılki oylamasında daha çok hayatın güzelliklerini yansıtan fotoğrafların yer almasını temenni ediyorum." dedi.