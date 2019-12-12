AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması devam ediyor - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor

6 saat önce

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çiğdem Cerit, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak" fotoğrafına oy veren Cerit, yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun " Kapadokya'da balon keyfi", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" fotoğraflarına oy kullandı.


Cerit, fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

Şengörür'ün tercihi "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu"

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şengörür, 3 kategoride gerçekleştirilen fotoğraf oylamasına katıldı.

Şengörür, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" karelerini oyladı.

Bülent Şengörür, her bir fotoğrafın bir birinden değerli ve güzel olduğunu, AA muhabirlerinin gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştığını söyledi.

Bülent Şengörür, Mustafa Yalçın, Cihan Demirci, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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