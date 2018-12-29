Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması - Dhmi Genel Müdürü Funda Ocak

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması - Dhmi Genel Müdürü Funda Ocak

58 dakika önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ocak, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi" adlı fotoğrafına oy veren Ocak, "Yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve Yerli İHA" adlı fotoğrafını tercih etti.

Ocak'ın, "Spor" kategorisindeki tercihi ise Ali Atmaca'nın "Ata Sporu" isimli fotoğrafı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:14 Kaynak: AA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FIFA Kokartı Takacak Türk Hakemler Belli Oldu Hac Kura Sonuçları Açıklandı! İşte Milyonlarca İnsanın Merakla Beklediği Sonuçlar

Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek Son Dakika! OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 50 bin 300 Dosyayı Karara Bağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 10:12:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması - Dhmi Genel Müdürü Funda Ocak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]