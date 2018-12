Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması - Kocaeli

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu , Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Çöpoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.Çöpoğlu, "haber" kategorisinde İssam Rimawi'nin " İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet", "yaşam" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Perşembe yaylası", "spor" kategorisinde de Burak Akbulut 'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.Çöpoğlu, AA'nın her alanda yılın özeti denebilecek özel fotoğrafları beğeniye sunduğunu belirterek, her fotoğrafın ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.Fotoğraflar arasında seçim yapmanın kolay olmadığını anlatan Çöpoğlu, haber kategorisinde İssam Rimawi'nin "İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet" adlı fotoğrafından bahsetti.İsrail güvenlik güçlerinin Filistin 'de yaralılara ulaşmaya çalışan sağlık ekibine kullandığı şiddeti kınadığını vurgulayan Çöpoğlu, "yaşam" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Perşembe yaylası" fotoğrafını çok beğendiğini, söz konusu yaylanın da özel bir yapısı bulunduğunu söyledi.Çöpoğlu, söz konusu yaylaya gittiğini anlatarak, "Özel bir coğrafya ben yaylaya gittim. Perşembe Yaylası 'nın ülke ve dünya turizminde önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Spor kategorisinde de karatenin sultanları fotoğrafına ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Türk kızlarının sadece sporda değil de farklı alanlarda da önemli bir yeri var. Buradaki fotoğrafların hepsi mükemmel. Hayatın her alanından fotoğraflar var. AA bunları çok güzel fotoğraflamış, hepsi özel ve anlamlı kareler." diye konuştu.