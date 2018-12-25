Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması - Numan Kurtulmuş

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması - Numan Kurtulmuş

35 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Kurtulmuş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Kurtulmuş, haber kategorisinde oyunu, Emrah Yorulmaz'ın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde çektiği "Kaşıkçı Cinayeti" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafların hepsinin çok değerli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bu mükemmel bir enstantane. Çok iyi yakalanmış, gölgeleriyle ve ortaya çıkan kompozisyonla da olayı en kısa şekilde özetleyen bir görüntü. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na dünyaca tanınan bir gazeteci olan Cemal Kaşıkçı girdi ve bir daha çıkamadı. Bu fotoğrafta da tam başının orada kılıçlarla kesilmiş olduğuna gönderme yapar gibi bir görüntü var. Olayı güzel bir şekilde özetliyor." ifadelerini kullandı.

Yaşam kategorisinde de, Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da Dolunay" fotoğrafına oy veren Kurtulmuş, fotoğrafı çeken Yorulmaz'ı tanımak istediğini belirterek, " Sultanahmet Camisi'nin gündüz ve gece fotoğraflarını biliyoruz. Dolunay çok nadir belki onlarca senede bir böyle görüntü arz ediyor. Hem Sultanahmet'in ışıkları hem de dolunayın ışıkları mükemmel. Derinlik bakımından da oldukça güzel bir kare olmuş. Arkadaşı tebrik ederim." dedi.

Kurtulmuş, spor kategorisinde ise tercihini Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" fotoğrafından yana kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:40 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Emrah, İstanbul, Numan Kurtulmuş, Güncel
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