Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması Sonuçlandı

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması Sonuçlandı

7 dakika önce

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı.

Aa'nın
Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı.

AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından Haber, Yaşam ve Spor kategorilerinde toplam 49 kareye yer verdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 223 bin kişi katıldı.

Aralık ayı boyunca devam eden oylamada, Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in " Mehmetçik'ten ilk iftar", Yaşam'da İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", Spor'da ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğrafları birinci oldu.

"Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğrafta, Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik, ramazan ayında iftar yaparken görülüyor.

"Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafta, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin, benzin kullanarak sobayı tutuşturmaya çalışması üzerine çıkan yangından itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedisine sarılarak gözyaşı dökmesi yer alıyor.

"Karatenin sultanları" başlıklı fotoğrafta ise İspanya'nın bas¸kenti Madrid'de du¨zenlenen 24. Du¨nya Karate S¸ampiyonası'nda kadınlar takım kata bronz madalya mu¨cadelesinde Rabia Ku¨smu¨s¸ ve Dilara Eltemur'un Rusya takımı ile yarıs¸ı objektife yansıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:03 Kaynak: AA

Özkan Bilgin, İlhami Çetin, Burak Akbulut, Güncel
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